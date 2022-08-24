Beşiktaş, Dele Alli transferini bitirdi. Siyah beyazlılar, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı.

26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in tercih etmesi halinde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer alacak.

Dele Alli, ismini Tottenham'da duyurdu. Uzun yıllar Londra ekibinin formasını giyen İngiliz oyuncu, Ocak ayında Everton'ın yolunu tuttu.

Bu sezon Merseyside ekibi ile iki lig maçında görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 38 dakika sahada kaldı.

Siriki Dembele’yi de gündemde

Öte yandan Beşiktaş, Siriki Dembele’yi de gündemine aldı. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş, savunmaya da takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, İsveç'in Djurgarden takımında oynayan Isak Hien’in transferini tamamlamak için girişimlerini sürdürüyor.