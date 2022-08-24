Çocuk yaşta tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlanan ve Açık Su Milli Takımı'nda birçok uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edip dereceler elde eden 26 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bırakıp en hızlı geçen Türk kadını olmuştu.

Manş Denizi'ni solo olarak en kısa sürede geçen Türk kadını olan Bengisu Avcı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde son antrenmanlarıyla yeni hedefi Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını olmak için hazırlıklarını tamamladı.

Gece soğuğu, büyük dalgalar, akıntılarla mücadele etmek için gündüz ve gece çalışan Bengisu, zorlu Catalina Kanalı'nı geçmek için 28 Ağustos’ta ABD'ye gidecek.

Bengisu Avcı, 5 Eylül’ü 6 Eylül'e bağlayan gece ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçerse Türk bayrağı açacak.

Son antrenmanlarını Marmaris'te tamamlayan Bengisu, ultra maraton yüzücüsü olmasında en büyük payın Marmaris'te tanıştığı Aquamasters Yüzme şampiyonaları olduğunu söyledi.

Havuz yarışlarından açık su yüzmeye yöneldiğini ve kısa süre içinde açık su milli takımına girdiğini dile getiren Bengisu Avcı, kendisine 4 yıl önce Oceans 7 (Okyanuslardaki 7 zorlu kanal) parkurlarını hedef koyduğunu kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Bengisu, Dünya Açık Su Komitesi tarafından belirlenmiş okyanuslarda bulunan dünyanın en zorlu 7 açık su yüzme parkurunun ilki Manş Denizi'ni 2018 yılında geçtiğini hatırlattı.

"Dünyanın en zorlu 7 açık su yüzme parkurunu tamamlayan ilk Türk kadını olmak istiyorum. Araya salgın girince biraz umudumu kaybetmeye başlamıştım. Bana inanan insanlar sayesinde bu hedefime ulaşmak için çalışmaya başladım. Sponsorlarım Skoda ile Yemek Sepeti ve Aquamasters sayesinde bir sonraki parkurum Catalina Kanalı'na hazırlandım. Son hazırlıklarımı Marmaris'te yaptıktan 4-5 gün sonra Amerika'ya Caterina Kanalı'nı yüzmek için yola çıkacağım."

"Dayanıklılık gerektiren bir parkur"

Bengisu Avcı, "Catalina Kanalı"nın 34 kilometrelik bir parkur olduğunu aktardı.

"Bu parkurun en önemli özelliği gece yüzmeye başlıyorsunuz. 5 saat karanlıkta yüzdükten sonra yaklaşık 5 saat boyunca gündüz yüzmeye devam edeceğim. Bu parkuru 10-11 saat gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyorum. Dayanıklılık gerektiren bir parkur. Ocean 7 hedefime en zor parkurlardan biri olan Manş ile başladım ve başardım. Şimdi ikinci zorlu parkuru deneyeceğim. 5 Eylül'ü 6 Eylül'e bağlayan gece yüzmeye başlayacağım. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna çok yakın bir tarih. Dönüş tarihimde 9-10 Eylül gibi olacak, ben İzmir'liyim benim için çok anlamlı bir tarih."

Bengisu, zorlu parkurun kendisi için özel bir anlam taşıyacağına dikkat çekti.

"Bu 7 parkurun tamamını geçen ilk Türk kadını olmak istiyorum. Ben suda büyüdüm. Deniz görmeden yaşayamıyorum. Şehirde kapana kısılmış gibi hissediyorum ve deniz benim özgürleştiğim yer. Suyun içinde olmak su canlılarıyla birlikte olmak, onlara saygıyla birlikte yüzmek. Bazı kanallarda deniz anaları, köpek balıkları ve başka deniz canlıları da var. Biz suya girdiğimizde yeni bir ortama da girmiş oluyoruz. O canlılara saygıyla yaklaşmamız gerekiyor ki saygı görelim. O zaman korku, yerini saygıya bırakıyor."

[Fotoğraf: AA]

Bengisu Avcı, ultra maraton yüzücüsü olmanın fiziken ve ruhen dayanıklılık gerektiğine vurgu yaptı.

"Saatlerce kulaç atıyoruz suda. O kadar uzun süre kaldığımız zaman vücudunuz ve aklınız size 'Neden bunu bana yapıyorsun?', 'Neden bu kadar yoruluyorum?', 'Neden bunu yapıyorum neden kararlılıkla yüzüyorum', 'Neden bir kulaç daha atmam lazım?' diye oyunlar oynuyor. Uzun mesafecilerle konuştuğunuzda konunun mental dayanıklılıkla ilgisi olduğunu görüyorsunuz. Burada en önemlisi teknedekiler. Teknede annem olacak. İkincisi de size bu geçişte inanan insanlar. Özellikle burada Aquamasters'a çok teşekkür ediyorum. Onlarla 2015 yılında tanıştım bana inanarak bu parkuru geçmem için bana maddi manevi destek oldular."

Kız çocukları için kulaç atacak

Bengisu, Catalina Kanalı'nda kulaçlarına bir hedef daha ekleyeceğini ifade etti.

"Bu yüzüşümü Koruncuk Vakfı ile gerçekleştireceğim. Kulaçlarım eğitime erişimi olmayan kız çocukları için de umut olacak. Bu benim için çok önemli, çünkü yorulduğum noktada 'ben sadece kendim için yüzmüyorum, koruncuklar için yüzlerce kız çocuğu için kulaç atıyorum' diyebileceğim. Sadece kendim kulaç atmayacağım hepimiz kulaç atıyor gibi olacağız."

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel de sporcularının Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları 5K Kadınlar Şampiyonu olduğunu hatırlatırken, Bengisu Avcı'nın 5 Eylül tarihinde gerçekleştireceği Catalina Kanalı geçişini başarıyla gerçekleştireceğine inandıklarını dile getirdi.

Bengisu'nun son derece başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiğini anlatan Demirel, "Cumhuriyet tarihimizde bir ilke imza atacak. Desteklerimiz ve kalbimiz onunla olacak. Yüzme camiamızın ve halkımızın destek ve duaları ona güç verecektir." diye konuştu.