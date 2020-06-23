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Manchester United McTominay ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, orta saha oyuncusu Scott McTominay ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki İskoç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2016-17 sezonundan bu yana tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 75 maça çıkan McTominay, 7 gol attı.
Genç futbolcu, İskoçya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma şansı buldu.
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