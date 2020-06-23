Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Gençler Erkekler ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya'nın teklifi, AIBA Yönetim Kurulu Üyelerinin oylamasına sunuldu.

Oylamada Gençler Dünya Şampiyonası 2020’nin, 10-24 Nisan 2021 tarihine ertelenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.