Galatasaray'a, Radamel Falcao'dan kötü haber geldi. Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Kolombiyalı yıldızın sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Falcao'nun, Medipol Başakşehir karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Andone sezonu kapatırken, Adem Büyük de cezası nedeniyle pazar günkü maçta forma giyemeyecek.

Falcao'nun sakatlığı sonrasında Galatasaray'da forvet oyuncusu kalmadı. Sarı kırmızılılarda gözler, Medipol Başakşehir mücadelesinde kimin forvet oynayacağına çevrildi.

Teknik heyetin zorlu randevuda Henry Onyekuru'ya en uçta forma şansı vermesi bekleniyor. Galatasaray'da, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde bir diğer sıkıntılı bölge ise savunma.

Marcao'nun sakat, Ahmet Çalık'ın kırmızı kart cezalısı olduğu sarı kırmızılılarda, Donk'un cezasının bitmesi Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü maçında Lemina'nın stoper performansından memnun kalan tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda bu pozisyonda Emin Bayram'ı da deneyerek son kararını verecek.