Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United 4 futbolcunun sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dört futbolcusunun sözleşmesini birer yıl uzattı.
Teknik direktör Erik ten Hag, Haziran 2023'te serbest kalacak Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw'un sözleşmelerinin bir yıl uzatıldığını doğruladı.
Hollandalı teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde dört oyuncunun da takımda kilit rollere sahip olduğunu belirtti.
"Takım doğru yönde ilerliyor ve bu futbolcular da büyük katkı sağlıyor. Uzun süreli bir takım kurmak istiyoruz ve bu oyuncular bunun bir parçası olmalı."
Manchester United, Dünya Kupası sonrası ilk maçında 27 Aralık Salı günü sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.
The boss has confirmed that United have triggered one-year contract extensions for @MarcusRashford, @LukeShaw23, @DalotDiogo and @Fred08Oficial. #MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2022
Etiketler: Premier Lig Manchester United Transfer Haberleri
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