Sivasspor'dan kritik galibiyet
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, Recep Tayyip Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetti.
Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Sivasspor 14. dakikada Saba ile öne geçti. Kasımpaşa 38. dakikada Ouanes ile eşitliği sağladı.
Sivasspor, 66. dakikada Max Gradel ile 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı kazandı.
Düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor Dünya Kupası için verilen aranın ardından ilk galibiyetini aldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek ligdeki 4 maçlık 3 puan özlemine son verdi ve 14 puana yükseldi.
Selçuk İnan yönetimindeki ilk lig maçından yenilgi ile çıkan Kasımpaşa, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı ve 15 puanda kaldı.
Kasımpaşa, ligin 16. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
GOL - 39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
54. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Ben Ouanes'in altıpas önüne gönderdiği topa Koita ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
GOL - 66. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada yaşanan hava topu mücadelesinde boşta kalan meşin yuvarlağa altıpas önünde sert vuran Gradel fileleri havalandırdı. 1-2
70. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Tırpan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Fall uçarak topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.
Stat: Recep Tayyip
Hakemler: Sarper Barış Saka
Kasımpaşa Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Graovac, Ouannes, Hadergjonaj, Hajradinovic (Dk. 75 Eysseric), Tirpan, Petretta (Dk. 68 Bahoken), Aytaç Kara (Dk. 61 Yunus Mallı), Fall, Koita
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 75 Keita), Camara (Dk. 46 Murat Paluli (Dk. 82 Ahmed Musa)), Caner Osmanpaşa, Sabi'a, Charisis (Dk. 57 Gradel), Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Yatabare.
Goller: Dk. 14 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 21 Fall, Dk. 64 Petretta, Dk. 74 Ouannes, Hajradinovic (maçın ardından) (Kasımpaşa), Dk. 49 Charisis, Dk. 90+6 Sabi'a (Demir Grup Sivasspor)
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