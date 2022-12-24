Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesince inşa ettirilecek Havuzlu Park Spor Tesisi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 20 yıl önce Bursa'da 28 olan spor tesisi sayısının bugün 100'ü aştığını, devam eden projelerin bulunduğunu kaydetti.

Aynı süreçte Bursa'daki yurt kapasitesinin 5 binden 15 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu, 7 Gençlik Merkezi ve 4 Genç Ofis'in bulunduğunu, Genç Ofislerin 17 ilçeye yayılacağını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, Bursa'da 8 bin olan lisanslı sporcu sayısının ise 315 bine yükseldiği bilgisini verdi.

"Tesisler bir yandan büyürken, bir yandan tesislerden faydalanan vatandaşlarımızın sayısı çoğalırken, yeni yetenekleri keşfederken potansiyeli yüksek olan gençler, yeni nesiller de gün yüzüne çıkacak. Artık yeteneklerin tespitini, yeteneklerin gencini tesadüfe bırakmıyoruz. Her birini tespit etme yolunda çok ciddi projelerimiz var. Akademiyle, üniversitelerle, kulüplerle, federasyonlarla hayata geçirdiğimiz, bir gencimizi bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. Halkımızın genci yaşlısı, kadını erkeği, engellisi, herkesin fırsat eşitliği anlayışıyla tesislerimize, altyapımıza, spor projelerimize erişim sağlaması noktasında güçlü iddiamız var. Bu iddiayı gerçekleştirme yönünde attığımız büyük adımlar var, gerçekleştirdiğimiz projeler var, gelinen önemli aşamalar var.

İşte, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi. 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yüzme seferberliğini başlattık. 81 ilimizdeki yüzme havuzu envanterimizi büyüttük, küçük beldelere taşıdık. Çelik konstrüksiyon havuzlarla bu imkana erişimi en azami seviyeye yükselttik. Toplam havuz sayımız artık 700'e yaklaştı. Tabii altyapıyla, antrenörlerimizle, yetmedi kadro, yarı zamanlı antrenörler istihdam ettik. Dedik ki yüzme öğrenmek isteyen herkes yüzme öğrensin. Yüzme bilmeyen kalmasın, dedik. Pandemiye rağmen son 4 yılda kaç kişiye yüzme öğrettik biliyor musunuz, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizde son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Devam ediyoruz. Bursa'da 110 bin kişi bu kapsamda yüzme öğrendi. Bunun ismi eser siyasetidir, bunun ismi hizmet siyasetidir, bu gayretin ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki spor devrimidir, tesis devrimidir."

[Fotoğraf: AA]

Havuzlu Park'ın, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak yeni bir eser olacağını dile getiren Kasapoğlu, kullanışlı, erişilebilir bir alandaki tesisten yeni şampiyonların, yüzmede ülkeyi temsil edecek sporcuların yetişeceğini belirtti.

Kasapoğlu, hizmet etmenin nasip meselesi olduğunu vurguladı.

"Hizmet etmek herkese nasip olmaz. Birileri algı yapar, yalanla dolanla uğraşır ama hamdolsun bu kadrolar, bu milletin emrine amade bir şekilde gece demez gündüz demez, durmaz, yorulmaz, bu millete hizmet yolunda hamdolsun her bir fırsatı en güçlü şekilde değerlendirir."

[Fotoğraf: AA]

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, dualar eşliğinde Bakan Kasapoğlu ve beraberindekilerin butonlara basarak temele ilk harcı dökmesiyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

"Her alanda gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'ndeki Mühendislik Fakültesi binasının açılışında yaptığı konuşmada ise Rektör Prof. Dr. Arif Karademir'in daveti üzerine 2019'da akademik yıl açılışı için geldiğinde bu yapının temel atma törenine de katıldığını hatırlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, zamanın hızla geçtiğini ifade etti.

"Diyoruz ya bizimki eser siyaseti, işte eser ortada. Sadece söz değil, sadece vaat değil eylem var, amel, icraat var. Rabb'imize şükrediyoruz, hamdediyoruz. Bu güzel gençler için ülkemizin dört bir yanında, her alanda gençlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yurt inşaatımızın henüz başlangıç aşamasındayız, inşallah onu da en kısa sürede tamamlayacağız. Bursa Teknik Üniversitesi, akademik kadrolarıyla, yönetimiyle hakikaten yarınlara güçlü yürüyen bir kurum. Ülkemiz için umut doluyuz ve bu umudumuzu pekiştiren bir manzara var burada. İnşallah bu çıtayı yine bu birbirinden kıymetli gençlerle yükselteceğiz. Daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Temel atma ve açılış törenlerine Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer katıldı.

Törenler öncesinde Bakan Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2 bin gençle kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Osmangazi Belediyesince Bursa'nın Atıcılar semtinde yapılan Osmangazi Atletizm Salonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bu tesisin Avrupa'nın en nitelikli komplekslerinden olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye'deki en modern iki atletizm salonundan biri olan tesiste şampiyonların yetişeceğini vurguladı.

"Birileri diyorlar ki 'Bu kadar tesise ne gerek var?' Onların tabii eser siyasetinden, onların hizmet siyasetinden, üretmek nedir, ne manaya gelir, anladıkları yok. Bizler sizlerle birlikte eserlerimizle konuşuyoruz. Bizler icraatlarımızla sizlerle birlikte siyaset yapıyoruz ama onlar tabii bunu anlamıyorlar, anlamayacaklar. Boş lakırdılarla 'Ne gerek var?' siyaseti yapmaya devam etsinler. Bizler sizlerle birlikte üretmeye, durmadan bu millet için aşkla koşmaya devam edeceğiz. Bu aziz ülkenin birbirinden kıymetli 85 milyon vatandaşı için üretmekten, taş üstüne taş koymaktan, gece demeden, gündüz demeden, çok çalışmaktan büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, büyük engin vizyonuyla son 20 yılda ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden sanayiye, eğitimden spora ve gençliğe her alanda Türkiye'nin imza attığı başarıların en güçlü şekilde ortada olduğunu dile getirdi.

Yurtlar ve gençler üzerinden istismar siyaseti yapmaya kalkışanlara hiçbir şekilde fırsat tanımadıklarını, tanımayacaklarını ifade eden Kasapoğlu, genç odaklı, eser odaklı siyaseti sürdüreceklerini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'den bu sene uluslararası şampiyonalara katılan sporcuların 51 branşta 5 bin 300 madalya kazandığını aktararak, salgın sürecinin de içinde olduğu son 4 yılda bu rakamın 20 bini aştığını ulaştığı bilgisini verdi.

Kasapoğlu, sporda artarak, işlenerek devam eden bir başarı grafiğinin bulunduğuna dikkat çekti.

"Bir ya da birkaç branşta değil, talep edilen her branşta sunulan mükemmel bir hizmet altyapısı, tesis envanteri var. Bununla birlikte her gün büyüyen insan kaynağı var."

Kasapoğlu, durmadan, duraksamadan spordaki gücü, başarıları ve sporu tabana yayma noktasındaki altyapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile hem spor liseleri hem de ilkokullarda öğrencilerin en az bir spor branşı öğrenerek mezun olması konusunda iş birliği yaptıklarını hatırlattı.

"Sevgili gençler, artık zaman Türkiye zamanıdır. Artık yeni süreç Türkiye sürecidir ve Türkiye Yüzyılı'dır. Türkiye'nin imkanları artık daha büyük hedeflere uzanmanın imkanlarıdır. O yüzden karşımda Türkiye Yüzyılı'na hazır bir gençlik görüyorum. Türkiye Yüzyılı'na hazır bir spor gençliği görüyorum. Daha aydınlık, daha güçlü bir yüzyılı inşa edecek potansiyel, bir heyecan ve bu anlamda bir inanç görüyorum. Gittikçe büyüyen sanayisiyle, inancıyla, imkanıyla, kudretiyle artık Türkiye'miz tüm sorunlarla en güçlü şekilde mücadele edecek bir noktadadır.

Teknolojisiyle, yatırımlarıyla, eserleriyle, icraatlarıyla, hizmetleriyle, kaynaklarıyla, tüm dünyaya adalet ve vicdan penceresinden bakan güçlü gençleriyle Türkiye artık kimsenin tutamayacağı, engel olamayacağı, önüne kumpas kuramayacağı bir ülkedir. Emek emek sevgiyle örülmüş bu hikayemizi asla kimsenin karalamasına izin vermeyeceğiz. Yalanlarla, manipülasyonlarla bu ülkeyi tökezletmeye kalkanların karşısında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte omuz omuza dimdik duracağız. Bizim için başka bir vatan yok. Son 20 yılda yaptığımız gibi el ele vererek, demokrasimize sımsıkı sarılarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, daha büyük, daha güçlü Türkiye idealimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu kutlu yolda hem bugünümüz hem de yarınlarımızın en büyük teminatı siz sevgili gençlersiniz. İşte bu eserler, bu güçlü altyapı, gençlerimiz için gençlerimizi daha güçlü yarınlara hazırlamak içindir."

Bakan Kasapoğlu, 14 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu'nun 6 kulvarlı pistiyle, sırıkla atlama, uzun atlama, 3 adım atlama, gülle atma ve yüksek atlama alanlarıyla, 830 seyirci kapasitesiyle, protokol alanlarıyla atletizmin tüm branşlarına cevap verecek nitelikte olduğunu, halkın günün her saati burada spor yapabileceğini sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki protokol mensuplarının kurdeleyi keserek tesisi hizmete açmasıyla sona erdi.

Kasapoğlu ve beraberindekiler, tesisi gezerek açılış dolayısıyla düzenlenen koşu yarışını izledi.