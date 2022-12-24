Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brentford teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesini uzattı
[DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı.
Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik adamın yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.
Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.
Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.
Etiketler: Premier Lig Transfer Haberleri
Son Haberler
- 15:50
- 15:34
- 15:32
- 15:47
- 15:19
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'den yardımcı hakem atamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz