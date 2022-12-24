Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan seçildi.

608 delegenin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçilirken, Konyaspor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu üyeleri de belli oldu.

Tüzük değişikliği için 3'te 2'lik oranda oy çokluğunun sağlandığı genel kurulda, tüzük değişikliği tüm maddeleriyle birlikte genel kurul tarafından onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, göreve geldiklerinde, birlik ve beraberlik içerisinde Konyaspor'u daha iyi yerlere getireceklerinin sözünü verdiklerini, genel kurula katılımın da bu denli yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

"Konyaspor tarihindeki en yüksek puanı topladık"

Özgökçen, geçen yıl göreve geldikleri andan itibaren, sportif başarıya önem verdiklerini belirtti.

"Konyaspor hem futbol hem de basketbol takımıyla geçen sezon oldukça ses getirdi. 2021-2022 sezonunda, Konyaspor tarihindeki en yüksek puanı topladık. Sportif başarı sadece sahada oynanan oyun ve aldığınız skorlarla mümkün olmuyor. Tabiri caizse bir lobi faaliyetini de iyi yönetmeniz gerekiyor. Konyaspor'un tüm haklarını sonuna kadar savunduk."

"Konyaspor, hep ilk 5 içerisinde yer almalı"

Özgökçen, görevi devraldıklarında, dört temel hedef belirlediklerini vurguladı.

"Konyaspor futbol takımı, 3-4 sene içerisinde hep ilk 10 takım içerisinde yer alacak. Basamakları yavaş yavaş çıkma hedefimizi var. Bu basamakları yavaş yavaş çıkarken, mali yapınızı da iyi bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. İkincisi basketbol takımımızın Süper Lig'e çıkmasıydı. Sürdürülebilir mali yapının oluşturulması, spor kulüplerinin olmazsa olmazı. Konyaspor'un, ulusal ve uluslararası marka değerini yükseltmekti. Takım, ilk 10 içerisinde yer aldıktan sonraki hedefi ise hep ilk 5 içerisinde yer alabilmekti. Konyaspor, hep ilk 5 içerisinde yer almalı. Bu şehir en güzelini hak ediyor. Bundan sonraki esas temel vizyonumuz bu."

"29 milyon euroluk borcu 16 milyon euroya indirdik"

Özgökçen, yönetime ilk geldiklerinde Konyaspor'un borcunun 29 milyon euro olduğunu şu anda ise 16 milyon euroya düşürdüklerini belirtti.

"Sponsorluk noktasında uluslararası birçok firma bizimle temasa geçti ve geçmiş dönemlerdeki sponsorluk gelirlerinin belki 20 ya da 30 katı bir sponsorluk geliri elde ettik. Bu sponsorluk gelirleri başarı ile birleştiği zaman Konyaspor'u mali yönden çok rahatlatacaktır. Rekor sayıda forma satışı yaparak Türkiye'de forma satışı konusunda 5'inci sırada yer aldık. Bu sponsorluk anlaşmaları, forma satışları ve bonservisinden gelir elde ederek satışını yaptığımız oyuncular sayesinde şu anda bulunan 16 milyon euroluk mevcut borcumuzu da önümüzdeki dönemlerde olabildiğince aşağıya çekmeye çalışacağız."

"Yıldız oyuncu değil, yıldızlaşacak oyuncuları transfer etmeye çalıştık"

Özgökçen Konyaspor futbol takımının mutlaka şampiyon olacağını da dile getirdi. Özgökçen, yıldız oyuncu transferinin hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını aktardı.

"Yıldız oyuncu değil, yıldızlaşacak oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübün basketbol takımı var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor. İnşallah basketbolda da futbolda yaptıklarımızı yapabilmenin arzusu içerisindeyiz."

Toplantıda yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları ile mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından, kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler hakkında üyelere bilgi verildi. 608 delegenin oy kullandığı genel gurulda tüzük değişikliği kabul edildi.