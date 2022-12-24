Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzosnpor ile Fenerbahçe, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 61. dakikada Gomez ile 1-0 öne geçti. 90+11. dakikada Trezeguet bordo mavililerin ikinci golünü attı. Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

Sahasında bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı'daki yenilmezlik serisini 32 karşılaşmaya çıkardı. Fenerbahçe ise son yarım saatini 10 kişi oynadığı maçı kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

57. dakikada Fenerbahçe'de Crespo ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından ilk galibiyetini alan Trabzonspor, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz ekibi puanını 26'ya yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan eli boş dönerek haftayı 29 puanla kapattı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

37. dakikada sağdan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yakın mesafeden şutunda, araya giren Hugo'ya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Altay Bayındır'ın çeldiği topu, altıpas içinde Gomez tamamlamak istedi ama araya giren Szalai, büyük bir tehlikeyi önledi.

57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

GOL - 61. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın orta alandan pasında savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşıya kalan bu futbolcunun yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

[Fotoğraf: AA]

71. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza çizgisi gerisinde Trezeguet'in yerden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

85. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Bardhi'nin pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda top üsten auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

90+6. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, kaleci Altay Bayındır topu güçlükle çeldi.

GOL - 90+10. dakikada Djaniny'in pasında, ceza alanı sol çaprazında Trezeguet'in şutunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sol üst köşesinden filelere gitti: 2-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk.68 Gbamin), Bakasetas (Dk. 76 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Bardhi), Trezeguet, Visca (Dk. 81 Djaniny), Gomez (Dk. 69 Umut Bozok).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi (Dk. 86 Rossi), Serdar Aziz (Dk. 70 Emre Mor), Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Valencia), Ferdi Kadıoğlu, King (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Batshuayi (Dk. 60 Lincoln).

Sarı kartlar: Dk. 18 Trezeguet, Dk. 21 Max Gomez, Dk. 41 Bakasetas, Dk. 54 Vitor Hugo (Trabzonspor), Dk. 42 Batshuayi, Dk. 42 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 45+7 Crespo, Dk. 62 Mert Hakan Yandaş (yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 57 Crespo (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 61 Gomez, Dk. 90+11 Trezeguet (Trabzonspor)