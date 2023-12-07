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Spor
TRT SPOR 07.12.2023 12:00

Manchester City 3 puana hasret kaldı

İngiltere Ligi'nde Manchester City dört haftadır kazanamıyor. Mavi beyazlı ekip, üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Manchester City 3 puana hasret kaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Şampiyonlar Ligi Kupası'nın son sahibi sancılı bir dönem yaşıyor. Pep Guardiola'nın ekibi Premier Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Leon Bailey attı. Bu sonuçla Manchester City rakibine 10 yıl sonra deplasmanda ilk kez kaybetti.

Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan Manchester City, Lig'deki son galibiyetini 4 Kasım'da sahasında Bournemouth'u 6-1 yenerek almıştı.

Bu sezon sadece iki kez yenilen Aston Villa ise puanını 32'ye yükselterek Manchester City'in iki puan önüne geçti. Premier Lig'de 3'üncü sıraya yerleşen bordo mavililerin, lider Arsenal ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

Evindeki son 14 maçı da kazanan Aston Villa, iç saha performansıyla da dikkat çekiyor. Premier Lig'deki son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Unai Emery'nin öğrencileri cumartesi günü lider Arsenal'i konuk edecek.

Son 4 maçından 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Manchester City ise Luton Town deplasmanına gidecek.

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