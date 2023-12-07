Manchester City 3 puana hasret kaldı

Şampiyonlar Ligi Kupası'nın son sahibi sancılı bir dönem yaşıyor. Pep Guardiola'nın ekibi Premier Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 74'üncü dakikada Leon Bailey attı. Bu sonuçla Manchester City rakibine 10 yıl sonra deplasmanda ilk kez kaybetti.

Son 3 lig maçından beraberlikle ayrılan Manchester City, Lig'deki son galibiyetini 4 Kasım'da sahasında Bournemouth'u 6-1 yenerek almıştı.

Bu sezon sadece iki kez yenilen Aston Villa ise puanını 32'ye yükselterek Manchester City'in iki puan önüne geçti. Premier Lig'de 3'üncü sıraya yerleşen bordo mavililerin, lider Arsenal ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

Evindeki son 14 maçı da kazanan Aston Villa, iç saha performansıyla da dikkat çekiyor. Premier Lig'deki son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Unai Emery'nin öğrencileri cumartesi günü lider Arsenal'i konuk edecek.

Son 4 maçından 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Manchester City ise Luton Town deplasmanına gidecek.