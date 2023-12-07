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Spor
AA 07.12.2023 11:50

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag galibiyeti unuttu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor.

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag galibiyeti unuttu

"Devler Ligi"nin gruplardaki son haftasında 12 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Kopenhag'da düşüş devam ediyor.

Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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