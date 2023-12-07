Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.12.2023 11:45

Gaziantep Gençlik Spor'da hedef Efeler Ligi

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde namağlup lider Gaziantep Gençlik Spor, kenti Efeler Ligi'nde temsil etmek istiyor.

Gaziantep Gençlik Spor'da hedef Efeler Ligi
[Fotograf: AA]

Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve geride kalan 6 maçı da kazanıp zirvede yer alan Gaziantep Gençlik Spor, şampiyonluk kupasını kente getirmenin planlarını yapıyor.

Başantrenör Ali Bağcı, Gaziantep'in bir spor şehri olduğunu ve her kulvarda kent takımlarının üst liglerde olması gerektiğini ifade etti.

Bağcı, kentin uzun yıllardır Efeler Ligi'nde temsilcisinin olmadığını hatırlattı.

"İlk olarak hedefimiz play off'a kalmak. Buradaki final etabını geçerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Doğru oyuncularla doğru zamanda lige başladık. Lige başlarken yerel yönetimler bize ciddi anlamda destek oldu. Sezona iyi bir giriş yaptık. 6 maçta 6 galibiyet aldık. Namağlup finale kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. Burada tam bir aile ortamı var huzur içinde çalışıyoruz. İnşallah nisan ayında buraya kupayla döneceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaptan Tarakçı: Kent ve bizler başarıya açız

Takım kaptanı Oğuzhan Tarakçı da takımın tamamen şampiyonluğa kilitlendiğini ve herkesin bu bilinçte olduğunu ifade etti. Tarakçı, Gaziantep'e şampiyonluğun yakıştığını dile getirdi.

"Bu sene kentin Efeler Ligi hasretini sonlandıracağız. Bundan takım adına çok eminim. Takımımız inanılmaz çalışıyor ve karakterli oyunculara sahip. Çok iyi bir aileyiz, bu bizim için çok önemli. Onun için diğer takımlardan iki gömlek daha üstün olduğunu hissediyoruz. Kent ve bizler başarıya açız."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sencer Ürer: Namağlup ilerlemek çok güzel bir duygu

Takım smaçörlerinden Sencer Ürer ise namağlup zirvede yer almanın kendilerine gurur verdiğini söyledi. Ürer, her maça kazanma parolasıyla çıktıklarını belirtti.

"Hedefimiz ilk olarak play-off sonrasında ise şampiyonluk. Gaziantep halkına Efeler Ligi'nde bir takım seyrettirmek istiyoruz. Hepimiz bunun için buradayız. Takım olarak iyi ortamı bozmadan ilerlemek istiyoruz. Namağlup ilerlemek çok güzel bir duygu. Çünkü her maça mutlak kazanma parolasıyla çıkıyoruz ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Taraftarın desteği bizim için çok önemli ve onları her maçta yanımızda görmek istiyoruz."

ETİKETLER
Gaziantep Voleybol
Sıradaki Haber
Trabzonspor'un parlayan golcüsü Enis Destan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Kayseri'de 618 konutun temeli atılacak
13:00
6 film vizyona girecek
12:45
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı
12:40
Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti
12:30
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
12:17
Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ