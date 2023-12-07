Beşiktaş yeni stadında Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor.

Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye ligde karşı aldığı sonuçlar şöyle:

7 Mayıs 2017 - Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2018 - Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2019 - Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

19 Temmuz 2020 - Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

21 Mart 2021 - Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

8 Mayıs 2022 - Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Ekim 2022 - Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0