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Spor
DHA 07.12.2023 11:25

Beşiktaş yeni stadında Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş yeni stadında Fenerbahçe'ye kaybetmedi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan siyah-beyazlılar, bu gidişatı sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek zirve yarışının içinde kalmak istiyor.

Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe ile ligde 7 defa karşılaştı.

Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş'ın, yeni stadında Fenerbahçe'ye ligde karşı aldığı sonuçlar şöyle:

7 Mayıs 2017 - Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2018 - Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1

25 Şubat 2019 - Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3

19 Temmuz 2020 - Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

21 Mart 2021 - Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

8 Mayıs 2022 - Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Ekim 2022 - Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

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