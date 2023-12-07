Manchester United, Chelsea'yi McTominay'ın golleriyle geçti

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 15. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı.
Baştan sona tempolu geçen maçta Manchester ekibi, Scott McTominay'ın 19 ve 69. dakikalardaki golleriyle üç puana uzandı. Başkent temsilcisinin tek golünü 45. dakikada Cole Palmer kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 27'ye çıkarırken, Chelsea 19 puanda kaldı.
Aston Villa Manchester City'yi puansız gönderdi
Sezonun formda takımlarından Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında ağırladığı Manchester City'yi 74. dakikada Leon Bailey'in attığı golle 1-0 yendi.
Aston Villa, bu galibiyetin ardından 32 puanla üçüncü sıraya yerleşirken, ligde üçüncü mağlubiyetini yaşayan Manchester City, 30 puanla dördüncü sıraya geriledi.
Ligdeki diğer müsabakada zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, 34 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.