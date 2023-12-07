Puslu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.12.2023 11:00

Manchester United, Chelsea'yi McTominay'ın golleriyle geçti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Manchester United, Chelsea'yi McTominay'ın golleriyle geçti
[Fotograf: Reuters]

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 15. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı.

Baştan sona tempolu geçen maçta Manchester ekibi, Scott McTominay'ın 19 ve 69. dakikalardaki golleriyle üç puana uzandı. Başkent temsilcisinin tek golünü 45. dakikada Cole Palmer kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 27'ye çıkarırken, Chelsea 19 puanda kaldı.

Aston Villa Manchester City'yi puansız gönderdi

Sezonun formda takımlarından Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında ağırladığı Manchester City'yi 74. dakikada Leon Bailey'in attığı golle 1-0 yendi.

Aston Villa, bu galibiyetin ardından 32 puanla üçüncü sıraya yerleşirken, ligde üçüncü mağlubiyetini yaşayan Manchester City, 30 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Ligdeki diğer müsabakada zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, 34 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

ETİKETLER
Premier Lig İngiltere Manchester United
Sıradaki Haber
Vincent Aboubakar Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Dünya Bankası Direktörü Lopez: Türkiye'nin temiz enerji yatırım hedefleri heyecan verici
11:20
Türkiye su ürünleri sektöründe Avrupa'da birinci sıraya yükseldi
11:15
İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor
11:10
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir
11:10
Ege Denizi için fırtına uyarısı
11:05
Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'ta yapılacak
Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ