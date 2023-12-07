Puslu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 07.12.2023 10:25

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla ligde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Vincent Aboubakar Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.

37'şer puanla zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki 11 puanlık farkı eritmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda sakatlar can sıkıyor.

Son haftalarda sakatlardan dolayı kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında hücum hattına ve özellikle de gol futbolcusu Aboubakar'a güveniyor.

Fenerbahçe'ye 5 maçta 4 gol

Kamerunlu futbolcu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2'şer, 2022-2023 sezonunda da 2 olmak üzere toplam 5 kez sarı-lacivertli takıma karşı forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

Aboubakar, 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 1-1 berabere sona eren maçta 1, 2020-2021'de siyah-beyazlıların deplasmanda 4-3 kazandığı karşılaşmada 2 ve son olarak da yine Kadıköy'de Kartal'ın 4-2 galip geldiği müsabakada da 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın forma giydiği bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, yenilgi yaşamadı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 11'i Süper Lig, 10'u da UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere toplam 21 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

ETİKETLER
Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'da
11:28
Dünya Bankası Direktörü Lopez: Türkiye'nin temiz enerji yatırım hedefleri heyecan verici
11:20
Türkiye su ürünleri sektöründe Avrupa'da birinci sıraya yükseldi
11:15
İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor
11:10
Kan testiyle hızlı ve yavaş yaşlanan organlar tespit edilebilir
11:10
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
Peynirin lezzetine lezzet katan mağara: Divle Obruk Mağarası
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ