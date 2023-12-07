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Spor
AA 07.12.2023 10:00

NBA'de Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 110-101 yendi.

NBA'de Alperen Şengün 21 sayı attı, Rockets kazandı
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 11 maçla devam edildi. Formda bir sezon geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği maçta Houston Rockets, Thunder'ı 9 sayı farkla mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Dillon Brooks 23 sayı, 4 ribaunt, Aaron Holiday 22 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Thunder'da Shai Gilgeous Alexander'ın 33 sayı, 6 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Jalen Williams 13, Aaron Wiggins 11 sayı kaydetti.

Doncic'ten Jazz karşısında "triple-double"

All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Doncic, kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı. Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Cedi Osman'ın ilk 5'te başladığı ve 6 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 102-94 yenildi. Spurs, üst üste 15. mağlubiyetini yaşadı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 121-111

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 126-131

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 102-116

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 102-94

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 113-114

Toronto Raptors-Miami Heat: 103-112

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 111-100

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-101

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 147-97

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 110-106

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 111-102

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