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Spor
İHA 07.12.2023 10:05

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 maçla siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar tamamı Süper Lig olmak üzere 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13’ü Süper Lig, 7’si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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