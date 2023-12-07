Balkan şampiyonu milli atlet Avrupa Kros Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor

Van'da 3 yıl önce katıldığı atletizm seçmelerinde yeteneği keşfedilen, beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen ve milli antrenör Münir Akkoyun tarafından yetiştirilen lise öğrencisi Edibe Yağız, atletizm takımının en başarılı sporcuları arasına girdi.

Şampiyonalarda elde ettiği derecelerle milli takım forması giymeye hak kazanan Edibe Yağız, geçen yıl Avrupa ikincisi, bu yıl da 11 Kasım'da Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda şampiyon oldu.

Antrenörlerinin gözetiminde Van'daki yüksek rakımlı bölgelerde antrenman yaparak kondisyonunu güçlendiren milli atlet, 10 Aralık Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda birinci olarak, daha önce ikincilik elde ettiği Avrupa'dan şampiyon olarak dönmek istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Ailemi ve ülkemi temsil ediyorum"

Edibe Yağız, sporla 2020'de tanıştığını, bu süreçte Türkiye ve Avrupa'da katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Yağız, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 20 yaş altı kategorisinde koşacağını belirtti.

"Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada ferdi ve takım olarak Balkan şampiyonu olduk. Belçika'da düzenlenecek şampiyonada da altın madalya kazanarak ülkemi gururlandırmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yağız, antrenörlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü ifade etti.

"Katıldığım yarışlarda ailemi ve ülkemi temsil ediyorum. Mahalledeki çocuklar beni gördükleri zaman 'Avrupa'da kaçıncı oldun? Dünya şampiyonu oldun mu?' diye soruyorlar. Avrupa'da ikinci olduğumu henüz dünya şampiyonluğumun olmadığını söylüyorum. Çevremdekilere örnek olmak beni mutlu ediyor. Mahallemdeki çocuklar benimle spor yapıyor, iki kuzenim beni örnek alarak koşuya başladı. Benim yolumdan ilerlemek istiyorlar."

Genç atlet, dağda, engebeli yerlerde antrenman yapmanın faydalı olduğunu anlattı.

"İlimizin yüksek rakımlı olması bana fayda sağlıyor. Koşucular genelde yüksek rakımlı yerlerde antrenman yapmak ister. Kışın dağda yaptığımız antrenmanlar sayesinde koşu pistlerinde iyi dereceler elde ediyoruz. Dünya Liseler Arası Kros şampiyonu ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz"

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise Van'ın yüksek rakımlı bir il olması sayesinde birçok başarılı sporcunun yetiştiğini dile getirdi. Akkoyun, Edibe Yağız'ın da bu anlamda örnek bir sporcu olduğunu ifade etti.

"Belçika'da 10 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonada hem ülkemizi hem de ilimizi temsil edecek. Her zaman olduğu gibi ilk üçe girip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Edibe, genç sporculara ve çevresindekilere örnek oluyor. Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na gidecek takımı oluşturduk. Edibe de takımda yer alıyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonası'na da gidip bayrağımızı dalgalandıracağız. Milli atletimiz, kısa zamanda zirvede yer alarak isminden sıkça söz ettirmeye başladı."