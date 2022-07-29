Fenerbahçe'nin transferi için kendisi ve kulübü Olimpik Marsilya ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Luan Peres, İstanbul'a geldi.

Savunmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Luan Peres ile sözleşme imzalaması bekleniyor.