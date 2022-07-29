Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Luan Peres Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Luan Peres, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi için kendisi ve kulübü Olimpik Marsilya ile prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu Luan Peres, İstanbul'a geldi.
Savunmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.
Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Luan Peres ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Haberler
- 04:16
- 04:03
- 03:11
- 02:47
- 02:27
Sıradaki Haber
Konferans Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz