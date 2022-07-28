Başakşehir ve Konyaspor turladı
Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştıkları rakiplerini yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren gol, 9. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Ndayishimiye, Avrupa kupalarında ilk golünü attı
Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Youssouf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Maccabi Netanya'ya attı.
Ndayishimiye, kafa vuruşuyla attığı golle takımını İsrail deplasmanında galibiyete taşıyan isim oldu.
Konyaspor rahat kazandı
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 37'nci dakikada Rahmanovic ve 43'üncü dakikada Calvo kaydetti.
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