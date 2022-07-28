Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir turu geçti
[Fotograf: AA]
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti.
Turuncu-lacivertliler bu sonuçla adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 10'uncu dakikada Ndayishimiye kaydetti.
Etiketler: Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi
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