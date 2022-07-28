Sarı lacivertli ekip, Fransız ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

1996 yılında Brezilya'da doğan profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başlayan Peres, sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada oynadı ve 3 asist yaptı.