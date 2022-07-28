Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li basketbolcu Jordan Usher Beşiktaş'ta
[Fotograf: AA]
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Jordan Usher'ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak NCAA ekiplerinden Georgia Institute of Technology'de forma giyen 23 yaşında ve 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla sözleşme imzalandı.
Usher, NCAA'de geçen sezon çıktığı 32 maçta 14,8 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla oynadı.
Etiketler: Beşiktaş
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