Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak NCAA ekiplerinden Georgia Institute of Technology'de forma giyen 23 yaşında ve 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla sözleşme imzalandı.

Usher, NCAA'de geçen sezon çıktığı 32 maçta 14,8 sayı, 6,5 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla oynadı.