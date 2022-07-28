Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Ömer Temelli istifa etti
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Kulübü Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ömer Temelli, görevlerinden istifa etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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