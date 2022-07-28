Galatasaray Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında Nef Stadyumu Kuzey Tribünü VIP bölümündeki ofis ve lounge alanının GSYİAD tarafından kullanımı konusunda 2020 yılında yapılan anlaşma yenilendi.

Anlaşmaya göre, Nef Stadyumu Kuzey Tribünü VIP bölümündeki ofis ve lounge alanı GSYİAD tarafından 2023-2024 sezonu sonuna kadar kullanılacak.

Nef Stadı'ndaki imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Törende açıklamada bulunan Dursun Özbek, GSYİAD'ın kulübün en önemli destekçilerinden olduğunu söyledi.

GSYİAD'ın kulübe her dönemde son derece yakın durduğunu vurgulayan Özbek, "GSYİAD her harekette kulübü destekledi. Bütün GSYİAD üyelerine ve sevgili başkana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İmza için hazırlanan protokolün hepsini okumadım, içinde eksikler olduğunu düşünüyorum. İbrahim Bey 'ne gelirse hazırız' dediler. Birlikte olmamız lazım, dayanışma içinde olmamız lazım. Yönetimlerin, bu tür destekleri almadan başarılı olmaları mümkün değil. O yüzden İbrahim kardeşim teşekkürü sonuna kadar hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Adası'nın açılışında camiadaki kırgınlıkların azaldığına dikkati çeken Özbek, "Galatasaray Kulübü sevenleri olarak birbirimizi sevme zamanı geldiğini hep ifade ettim. Birlikte olalım; küskünlük, dargınlık olmasın diye böyle bir çağrı yaptım. Galatasaray'a emek vermiş, yönetimlerinde bulunmuş, başkanlıklarını yapmış insanlar olarak zaman zaman darılmışız ama ada açılışında herkes oradaydı. Bazı işler demek ki birlik beraberliği gündeme getiriyor. Onun için buradan davetimize icabet eden tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Galatasaray, tesisleşmesini tamamlamak zorunda"

Özbek, 5 yıl öncesinden başlayan Kemerburgaz projelerinin olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray, tesisleşmesini tamamlamak zorunda. Bütün tesislerimize gidin bakın, 40-50 sene evvel yapılmış tesisler. Bu sürede dünya değişti. 40-50 yıl önce yapılmış sonra kimse elini sürmemiş, ben dahil. 5 sene evvel başlattığımız Florya'yı Kemerburgaz'a taşıma projesini hep gündemde tuttuk. Bir aydan beri saha çalışması yapıyoruz. Pazar günü genel kuruldan söz verdiğimiz tesisi yapmak için yetki isteyeceğiz. Yetkiyi alırsak her şeyimiz hazır. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek üzere hazırız. En kısa sürede bu tesisleri Galatasaray'a kazandırmayı düşünüyoruz ve düşlüyoruz, bu bizim düşümüz."

İmza töreninde, Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak sahaların 2'sinin GSYİAD tarafından karşılanmasının sözünü alarak anlaşmaya ilave eden Özbek, stat isim sponsorluğuna ilişkin şunları aktardı:

"Nef hala sponsorumuz, çok fedakar bir arkadaşımız. Sevgili Erden Timur'a teşekkür ediyorum. Her ihtiyacımızda geldi. Stat isminde geldi, gereğini yaptı. Adanın inşaatında tüm ekibini oraya yığdı. Büyük fedakarlıkla adanın kısa sürede hizmete açılması için destek verdi. Büyük teşekkürü hak ediyor. Erden Bey de açıkladı. Daha iyi bir sponsor bulunduğu takdirde kendinin yaptığı kontrattan çıkabileceğini ifade etmişti. Arayışımız sürüyor. Nihayetlenmiş değil. Kısa sürede, bir hafta 10 günde nihayete ereceğini düşünüyorum."

Dursun Özbek, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve gecikmenin Galatasaray'ın parasını iyi değerlendirmek için yaşandığını da sözlerine ekledi.