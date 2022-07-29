Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 2'nci eleme turunun rövanş aşaması da tamamlandı.

İlk maçında 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0'la geçerek 3'üncü eleme turuna çıktı ve İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşti.

İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Arabam.com Konyaspor ise konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u bu kez 2-0'la geçerek üst turda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'un rakibi oldu.

Türk takımlarının yanı sıra Rakow, Fehervar, Paide, Kisvarda, KuPS, Molde, Hibernians, Lech, Gzira, APOEL, Neftçi, CSKA Sofya, Sepsi, Lillestrom, Slavia Prag, Spartak Trnava, Viborg, Riga, Djurgarden, Viking, FCSB, Maccabi Tel Aviv, Universitatea Craiova, Levski, Rapid Wien, Hamrun, Hapoel Beer-Sheva, Young Boys, St. Patrick's, Brondby, Sligo, Vaduz, Antwerp, Petrocub, Cukaricki, Şkendiya, Kyzylzhar, Breidablik, AZ Alkmaar, B36, Zrinjski Mostar, Dunajska Streda, Basel ve Vitoria tur atlayan diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Astana (Kazakistan)-Rakow (Polonya): 0-1 (0-5)

Kabala (Azerbaycan)-Fehervar (Macaristan): 2-1 (1-4)

Paide (Estonya)-Ararat (Ermenistan): 0-0 penaltılarda 5-3 (0-0)

Kisvarda (Macaristan)-Kairat (Kazakistan): 1-0 (1-0)

Milsami (Moldova)-KuPS (Finlandiya): 1-4 (2-2)

Maccabi Netanya (İsrail)-Medipol Başakşehir: 0-1 (1-1)

Elfsborg (İsveç)-Molde (Norveç): 1-2 (1-4)

Levadia (Estonya)-Hibernians (Malta): 1-1 (2-3)

Dinamo Batum (Gürcistan)-Lech (Polonya): 1-1 (0-5)

Radnicki (Sırbistan)-Gzira (Malta): 3-3 penaltılarda 1-3 (2-2)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Botev (Bulgaristan): 2-0 (0-0)

Neftçi (Azerbaycan)-Aris (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (0-2)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Makedonija (Kuzey Makedonya): 4-0 (0-0)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Sepsi (Romanya): 2-0 penaltılarda 2-4 (1-3)

Lillestrom (Norveç)-SJK (Finlandiya): 5-2 (1-0)

Slavia Prag (Çekya)-St. Joseph's (Cebelitarık): 7-0 (4-0)

Newtown (Galler)-Spartak Trnava (Slovakya): 1-2 (1-4)

Viborg (Danimarka)-Süduva (Litvanya): 1-0 (1-0)

Riga (Letonya)-Ruzomberok (Slovakya): 2-1 (3-0)

Djurgarden (İsveç)-Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (2-1)

Viking (Norveç)-Sparta Prag (Çekya): 2-1 (0-0)

FCSB (Romanya)-Saburtalo (Gürcistan): 4-2 (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Zira (Azerbaycan): 0-0 (3-0)

Universitatea Craiova (Romanya)-Vllaznia (Arnavutluk): 3-0 (1-1)

PAOK (Yunanistan)-Levski (Bulgaristan): 1-1 (0-2)

Lechia (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya): 1-2 (0-0)

Hamrun (Malta)-Velez Mostar (Bosna Hersek): 1-0 (1-0)

Dinamo Minsk (Belarus)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-1 (1-2)

Arabam.com Konyaspor-BATE Borisov (Belarus): 2-0 (3-0)

Young Boys (İsviçre)-Liepaja (Letonya): 3-0 (1-0)

Mura (Slovenya)-St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 penaltılarda 5-6 (1-1)

Brondby (Danimarka)-Pogon (Polonya): 4-0 (1-1)

Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)-Motherwell (İskoçya): 2-0 (1-0)

Vaduz (Lihtenştayn)-Koper (Slovenya): 1-1 (1-0)

Drita (Kosova)-Antwerp (Belçika): 0-2 (0-0)

Laç (Arnavutluk)-Petrocub (Moldova): 1-4 (0-0)

Cukaricki (Sırbistan)-Racing Union (Lüksemburg): 4-0 (4-1)

Şkendiya (Kuzey Makedonya)-Valmiera (Letonya): 3-1 (2-1)

Osijek (Hırvatistan)-Kyzylzhar (Kazakistan): 0-2 (2-1)

Buducnost Podgorica (Karadağ)-Breidablik (İzlanda): 2-1 (0-2)

Tuzla City (Bosna Hersek)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4 (0-1)

Tre Fiori (San Marino)-B36 (Faroe Adaları): 0-0 (0-1)

Zrinjski Mostar (Bosna Hersek)-Tirana (Arnavutluk): 3-2 (1-0)

Dunajska Streda (Slovakya)-Vikingur (İzlanda): 2-0 (2-0)

Crusaders (Kuzey İrlanda)-Basel (İsviçre): 1-1 (0-2)

Puskas Akademia (Macaristan)-Vitoria (Portekiz): 0-0 (0-3)