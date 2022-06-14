Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki Nunez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nunez, Penarol ve Almeria'da oynadıktan sonra 2020'de Benfica'ya transfer olmuştu. Benfica'da iki sezonda 85 maça çıkan Nunez, 48 gol kaydetti.

Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek Uruguaylı futbolcu, 100 milyon euroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.