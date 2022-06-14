Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux bir alt lige düşürüldü.

Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.

Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.