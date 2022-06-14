Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü
Fransa ekibi Bordeaux, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. lige (National 1) düşürüldü.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux bir alt lige düşürüldü.
Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.
Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.
Etiketler: Fransa
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