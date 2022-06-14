Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özbek yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı.
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci başkan: Metin Öztürk
Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
Etiketler: Galatasaray
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