Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da kamp programı belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kamp programı belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 26 Haziran Pazar akşamı Sivas'ta toplanacak.
Futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran Salı günü Bolu'ya gidecek.
Sivasspor, 29 Haziran Çarşamba günü teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampta çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Etiketler: Sivasspor
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