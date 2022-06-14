Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde düzenlenen organizasyonda Sesi Görenler Milli Takımı, ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

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Rakibini Celal Çoba'nın golüyle 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finale çıktı.