Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sesi Görenler Milli Takımı yarı finale yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde düzenlenen organizasyonda Sesi Görenler Milli Takımı, ev sahibi İtalya ile karşılaştı.
[Fotoğraf: AA]
Rakibini Celal Çoba'nın golüyle 1-0 yenen Sesi Görenler Milli Takımı, yarı finale çıktı.
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