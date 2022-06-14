Roma'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki Sırp oyuncu kendisini 30 Haziran 2023'e kadar sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Matic Roma'da 21 numaralı formayı giyecek.

Son 5 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da top koşturan Matic, daha önce Chelsea, Portekiz'in Benfica ve Hollanda’nın Vitesse takımlarında da forma giymişti.