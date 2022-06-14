Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemanja Matic Roma'da
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i transfer etti.
Roma'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki Sırp oyuncu kendisini 30 Haziran 2023'e kadar sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.
Matic Roma'da 21 numaralı formayı giyecek.
Son 5 sezondur İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da top koşturan Matic, daha önce Chelsea, Portekiz'in Benfica ve Hollanda’nın Vitesse takımlarında da forma giymişti.
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