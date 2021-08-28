Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Leicester City deplasmanda galip
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Ligi Premier Lig'in 3. haftasında Leicester City, deplasmanda Norwich City'yi 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 3. haftasında Norwich City, Leicester City'yi konuk etti. Carrow Road'da oynanan mücadele, Leicester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın açılış golü 8. dakikada Jamie Vardy'den geldi. Ev sahibi ekipte Teemu Pukki, 44'te penaltıdan fileleri sarstı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.
Mücadelenin 76. dakikasında sahneye Albrighton çıktı. Tecrübeli futbolcu, attığı golle maçın skorunu tayin etti: 1-2.
Leicester City bu galibiyetle üçüncü maçında 6 puana ulaşırken, Norwich City bu periyodu puansız tamamladı.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Etiketler: Premier Lig
Son Haberler
- 21:59
- 22:02
- 21:55
- 21:18
- 22:03
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları çeyrek final peşinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz