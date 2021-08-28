Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunları yerinde takip eden Kasapoğlu, sporcularla yakından ilgileniyor.

Bakan Kasapoğlu, oyunların dördüncü gününde bronz madalya kazanan milli sporcular Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut ve Zeynep Çelik'le olimpiyat köyünde bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, sohbet ettiği sporcuları başarıları için tebrik etti.

[Fotoğraf: İHA]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, grubunda 3'te 3 yapan Golbol Kadın Milli Takımı'nın da Brezilya'yla oynadığı maçı izledi. Kasapoğlu, karşılaşmadan sonra bir araya geldiği milli sporcuları kutladı.