Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Aksel Aktaş'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, VavaCars Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Aksel Aktaş'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hoş Geldin Aksel Aktaş— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 28, 2021
https://t.co/MUlIAFM6vY pic.twitter.com/raO1TGMURX
Öte yandan Gençlerbirliği, formasının sırt sponsorluğu için Hidrolift ile anlaşmaya vardı.
Yeni Sponsorumuz Hidrolift— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 28, 2021
https://t.co/sO7ZVEYHxh pic.twitter.com/FFCK5MShzj
Etiketler: Gençlerbirliği Transfer Haberleri
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