Vodafone Park'ta oynanan maçın golünü 30. dakikada Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira kaydetti.

Salih Uçan 48. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu galibiyetle haftayı 7 puanla kapattı. Francesco Farioli'nin öğrencileri ise 4 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

5. dakikada Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

28. dakikada Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

GOL - 30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte De Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

43. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45+1. dakikada Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarının önemli anları

KIRMIZI KART - 48. dakikada Salih Uçan’ın Erhun’a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır sarı kart olarak değerlendirdi ve Salih Uçan ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

[Fotoğraf: İHA]

54. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında Rosier, ceza sahasında kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Rosier'nin şutunda, Viviano yatarak topu çeldi.

74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.

80. dakikada orta sahada De Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton (Dk. 83 Hutchinson), Rıdvan Yılmaz (Dk. 83 Mehmet Topal), De Souza, Salih Uçan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 50 Necip Uysal), Larin (Dk. 88 N'Koudou), Batshuayi (Dk. 88 Kenan Karaman)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu), Benatia (Dk. 77 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia (Dk. 32 Efe Tatlı), Erhun Öztümer (Dk. 71 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 71 Emre Mor), Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

Gol: Dk. 30 Teixeira (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 48 Salih Uçan (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 14 Erhun Öztümer, Dk. 16 Jimmy Durmaz, Dk. 42 Zukanovic, Dk. 61 Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)