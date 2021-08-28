Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta Hatayspor farklı kazandı.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlı ekip, Alanyaspor'u yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Hatayspor'un gollerini 4. dakikada Adama Traore, 18. dakikada Saba Lobzhanidze, 42. dakikada Ruben Ribeiro, 60. dakikada Ayoub El Kaabi ile 90+2. dakikada Muhammed Kamara kaydetti. Bordo beyazlı ekip haftayı 4 puanla kapattı.

Konuk Aytemiz Alanyaspor ise geçen hafta olduğu gibi bu haftada farklı kaybetti ve 3 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İlk yarının önemli anları

GOL - 4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

GOL - 18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

GOL - 42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarının önemli anları

50. dakikada sağ çaprazdan Candeias'ın kaleye gönderdiği top, kaleci Munir'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan Eduardo'nun pasında Davidson'un ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL - 60. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Ev sahibi ekibin Lobjanidze ile başlayan atağında, Diouf'un ceza alanı içine ortasında topa yükselen El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

63. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisine giren Davidson'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

GOL - 90+2. dakikada ev sahibi ekip, skoru 5-0'a getirdi. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım.

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro (Dk. 68 Boudjemaa), Fatih Kuruçuk, Falette (Dk. 15 Burak Öksüz), Lobjanidze (Dk. 79 Kamara), Onur Ergün (Dk. 79 Sackey), Diouf, Traore, El Kaabi (Dk. 68 Louis)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Leroy Fer (Dk. 46 Eduardo), Borja, Juanfran, Novais (Dk. 46 Ahmed Ildız), Candeias (Dk. 85 Babacar), Davidson

Goller: Dk. 4 Traore, Dk. 18 Lobjanidze, Dk. 42 Ribeiro, Dk. 60 El Kaabi, Dk. 90+2 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Traore Dk. 66 Diouf, Dk. 75 Boudjemaa, Dk. 78 Adekugbe, Dk. 85 Fatih Kuruçuk (Atakaş Hatayspor), Dk. 76 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)