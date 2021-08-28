Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki stoperi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"Kulübümüz daha önce Slavia Prag ve Club Brugge formaları giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli."

Simon Deli daha önce Slavia prag ve Club Bruge gibi takımların da formasını giymişti.