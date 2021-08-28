Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Simon Deli'yi transfer etti
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Fildişi Sahilli 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Deli'yi kadrosuna kattı.
Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen 29 yaşındaki stoperi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Kulübümüz daha önce Slavia Prag ve Club Brugge formaları giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli."
Simon Deli daha önce Slavia prag ve Club Bruge gibi takımların da formasını giymişti.
Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli #SenDeliBizDeli pic.twitter.com/J7KA5NoFCU— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 28, 2021
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