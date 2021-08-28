2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5’te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

Kritik mücadele Bulgaristan’ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma salonunda oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Filenin Sultanları, Çekya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Milletler Ligi ve Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansıyla alkış alan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da dikkatleri üzerine çekti.

Millilerimiz, grup aşamasında sadece Romanya'ya set verdi. Ay-yıldızlılar, Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada'yı ise 3-0 mağlup etti.