Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.00’de başladı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir’e gittti.

Teknik direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.