Pandemi sürecinde spor salonlarının yerini güvenli olduğu için evler aldı.

Araştırmalara göre salgın süreci ile birlikte 2 milyondan fazla kişi evde egzersiz yapmaya başladı.

İlk çeyrekte 593 milyon kez sportif uygulamalar indirildi

Bu süreçte Türkiye’de de sağlık ve fitness gibi mobil uygulamaların indirilme oranlarında geçen yıla oranla yüzde 67 artış kaydedildi.

2020'nin ilk çeyreğinde 593 milyon kez sportif uygulamalar indirildi.

Milli Kick Boksçu Hakan Demiray, ''Spor salonlarına devamlılıklar yüzde 60-70 oranında azaldı. Kapalı alanlarda egzersiz yapmadan dolayı hijyene dikkat ediyor da olsanız, havalandırma konusuna dikkat de etseniz yine de insanlar bundan imtina ediyorlar. Dolayısıyla bu süreci de online platformlar desteklemektedir'' dedi.

Sporda dijitalleşen kazanacak

Araştırmaya göre salgın süreci ile birlikte spor endüstrisinde dijitalleşmeye ayak uyduran kazanacak.

Spor sektörünün tüm dünyada aynı seviyede olduğunu belirten Demiray, "Bu süreç içerisinde yeni proje üretmek adına hızlı hareket eden, hızlı hamleler yapanlar aynı zamanda ülkeye ekonomik olarak katkı da sağlayabilir'' diye konuştu.

Nabız, solunum hızı, adım sayısı, yakılan kalori miktarı, kat edilen mesafe ve uyku kalitesi artık mobil uygulamalarla tespit edilebiliyor.