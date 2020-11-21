Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır.



23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.https://t.co/4hj8rwgWiy pic.twitter.com/Etx5XCNxZe