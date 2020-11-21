Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Federasyonu Orhun Ene ile prensipte anlaştı
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır.— TBF (@TBF) November 21, 2020
23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.https://t.co/4hj8rwgWiy pic.twitter.com/Etx5XCNxZe
Orhun Ene ile 23 Kasım Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak.
Etiketler: Basketbol Son Dakika
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