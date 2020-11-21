Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United'a siber saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.
Kulüp, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğunu ve sorunu düzeltmek için çalıştığını belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır" dedi.
Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğunu duyuran kulüp yetkilileri, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Manchester United Premier Lig
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