Emmanuel Culio, Independiente ve Racing Club’ta oynadıktan sonra Avrupa’ya ilk adımını Cluj ile attı. Üç sene burada başarılı bir futbol sergileyen Culio, 2011’de Galatasaray’a transfer oldu, 10 numarayı formayı giydi. Çok başarılı olamadı. Önce Orduspor’a, sonra da Mersin’e kiralandı.

2013’te Deportivo’ya transfer oldu. Al Wasl, Las Palmas, Real Zaragoza, Mallorca’ya gitti. 2017’de Cluj’a geri döndü.

Emmanuel Culio, şu an 37 yaşında ve futbolculuk kariyerine devam ediyor. Culio, şu an ülkesi Arjantin’de 2. Lig takımlarından Quilmes’te oynuyor.