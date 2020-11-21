Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 03:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Şimdi neredeler? Emmanuel Culio
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'ye ilk kez Galatasaray'ın transferiyle gelen Arjantinli futbolcu Emmanuel Culio, daha sonra Ordu ve Mersin’de de oynadı. Peki 37 yaşındaki futbolcu şimdilerde nerede ve ne yapıyor?
Emmanuel Culio, Independiente ve Racing Club’ta oynadıktan sonra Avrupa’ya ilk adımını Cluj ile attı. Üç sene burada başarılı bir futbol sergileyen Culio, 2011’de Galatasaray’a transfer oldu, 10 numarayı formayı giydi. Çok başarılı olamadı. Önce Orduspor’a, sonra da Mersin’e kiralandı.
2013’te Deportivo’ya transfer oldu. Al Wasl, Las Palmas, Real Zaragoza, Mallorca’ya gitti. 2017’de Cluj’a geri döndü.
Emmanuel Culio, şu an 37 yaşında ve futbolculuk kariyerine devam ediyor. Culio, şu an ülkesi Arjantin’de 2. Lig takımlarından Quilmes’te oynuyor.
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