Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Riga'da vaka sayısı 29'a çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Letonya ekiplerinden Riga FC, takımdaki koronavirüs vaka sayısının 29'a çıktığını açıkladı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan Covid-19 testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.
Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığı, kulüpteki pozitif sayısının da 29'a yükseldiği ifade edildi.
Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14'ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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