Koronavirüs (Covid-19) salgını sporda etkisini göstermeye devam ediyor. Letonya ekibi Riga FC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takıma yapılan Covid-19 testleri sonucunda pozitif çıkan kişi sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda, 2 doktor, 5 antrenör ve 1 futbolcu olmak üzere 13 pozitif vaka daha çıktığı, kulüpteki pozitif sayısının da 29'a yükseldiği ifade edildi.

Letonya temsilcisi daha önce yaptığı açıklamada, 14'ü futbolcu olmak üzere 16 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.