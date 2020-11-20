Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak isteyen ancak sözleşmesindeki fesih bedelinin yüksekliği sebebiyle takımda kalan Lionel Messi, yine ayrılık haberleriyle gündemde.

Barcelona'daki tüm sorunlarda adı geçen Arjantinli yıldızın geleceğinin nasıl şekilleneceği bugünlerde büyük merak konusu.

Son olarak Griezmann ile problem yaşadığı iddia edilen Messi'ye, teknik direktörü Ronald Koeman sahip çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, iki yıldız isim arasında yaşandığı öne sürülen tartışmaları kesin bir dille yalanladı.

"Messi'nin kimseyle bir problemi yok. sadece futbol oynamaya çalışıyor" diyen Koeman, deneyimli oyuncunun takımda kalacağına inandığını söyledi.

Adının sıklıkla transfer dedikodularına karıştığı Manchester City cephesinden de konu ile ilgili bir açıklama geldi.

City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, konuşulanların aksine Arjantinli yıldız ile ilgili herhangi bir girişimleri bulunmadığını vurguladı.

Messi'nin Katalan ekibi ile özdeşleştiğinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Umarım kariyerini Barcelona'da tamamlar" dedi.