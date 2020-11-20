Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 21:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu İlke Özyüksel'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.
"Polonya'nın Drzonkow kentinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan İlke Özyüksel'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İlke Özyüksel'e başarılarının devamını diliyorum."
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