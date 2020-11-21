Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.
Ligde 5 haftadır galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı'nın sakatlığı bulunuyor.
Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
Etiketler: Süper Lig Trabzonspor
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